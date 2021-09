Com 1º gol de Daniel Maldini, Milan vence Spezia e dorme na liderança do Italiano

O Milan venceu o Spezia por 2 a 1, neste sábado, e conseguiu a liderança provisória da sexta rodada do Campeonato Italiano, em uma partida que teve sabor especial para três pessoas presentes no estádio Alberto Picco, em La Spezia. Das arquibancadas, Paolo Maldini e seu pai Cesare, viram Daniel Maldini, terceira geração da família a vestir a camisa rubro-negra, balançar a rede pela primeira vez em um jogo oficial.

Daniel, de 19 anos, é filho de Paolo e, portanto, neto de Cesare, dois ídolos do Milan que atuavam como defensores e empilharam títulos ao longo dos anos. O avô brilhou como zagueiro durante a década de 60, conquistando um título europeu em 1963 e quatro Campeonatos Italianos. Já o zagueiro e lateral Paolo, que encerrou a carreira em 2007 e hoje é dirigente do clube, tem cinco títulos da Liga dos Campeões da Europa e venceu o campeonato nacional sete vezes.

Quebrando a tradição de defensores da família Maldini, Daniel atua como meia-atacante, por isso foi mais fácil para ele ter a oportunidade de marcar, de cabeça, logo em seu primeiro jogo como titular no Campeonato Italiano. Ele já havia começado jogando em duas partidas da Liga Europa na temporada passada, mas vinha sendo pouco aproveitado na liga nacional, tanto que só ganhou uma chance porque a prioridade do técnico Stefano Pioli é o jogo da próxima terça-feira contra o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões.

Além de Daniel, que abriu o placar, Brahim Díaz também marcou para o Milan, garantindo a vitória após ter visto Daniele Verde empatar para o Spezia. O resultado deixa o Milan em primeiro lugar com 16 pontos, mas o Napoli, que tem 15, joga neste domingo contra o Cagliari, no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, e pode conseguir a ultrapassagem.

A ascensão milanista na tabela de classificação só foi possível porque a Internazionale, até então na frente do rival, tropeçou no estádio San Siro, em Milão, em duelo contra a Atalanta e empatou por 2 a 2. Após sair na frente com Lautaro Martinez, a equipe comandada pelo técnico Simone Inzaghi levou a virada ao deixar Malinovsky e o brasileiro Rafael Tolói marcarem para o adversário. O prejuízo foi diminuído quando Dzeko buscou o empate.

Agora com 14 pontos, a Internazionale está em terceiro lugar, com chance de ser ultrapassada pela Roma, que enfrenta a Lazio em clássico marcado para este domingo. Já a Atalanta segue na briga pelas primeiras posição, em quinto lugar com 11, dentro da zona de classificação à Liga Europa.