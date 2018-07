Com 1º tempo arrasador e Messi inspirado, Barça arrasa o Sevilla no Espanhol

O Barcelona tinha pela frente nesta quarta-feira uma das sensações do Campeonato Espanhol: o Sevilla, de Jorge Sampaoli. Mas no Camp Nou, o time catalão deu mais uma prova de sua força e contou com um início arrasador e Lionel Messi bastante inspirado para superar o adversário sem dificuldade, por um categórico 3 a 0 definido ainda no primeiro tempo.

Nas últimas sete partidas, foram seis vitórias - todas marcando pelo menos três gols - e somente uma derrota para o Barcelona. Situação oposta à do Sevilla, que chegou a sonhar com o título espanhol, mas atravessa má fase desde a eliminação para o Leicester na Liga dos Campeões e somou a sexta partida seguida sem vencer nesta quarta.

A diferença de momento entre as equipes definiu a sequência de ambas no Espanhol. O Barcelona está mais forte do que nunca na briga pelo título, com 69 pontos, ocupando a liderança provisória - o Real tem 68, mas com dois jogos a menos. Já o Sevilla briga agora por uma vaga na Liga dos Campeões, já que caiu para quarto, com 58 pontos.

Nesta quarta, o Barcelona começou a pleno vapor e demorou somente quatro minutos para criar uma grande chance, quando Messi bateu de fora da área e acertou o travessão. Aos 16, o Sevilla respondeu e teve sua melhor oportunidade na partida. Nzonzi ficou de frente para Ter Stegen, mas parou no goleiro alemão.

A oportunidade desperdiçada fez muita falta, porque não demoraria para o Barcelona abrir o placar. Aos 25 minutos, Messi fez boa jogada pela direita e cruzou. Mercado conseguiu afastar momentaneamente, mas Suárez emendou de costas, quase uma bicicleta, e venceu o goleiro Sergio Rico.

O gol tirou o Sevilla do jogo e deu a tranquilidade que o Barcelona precisava. O time da casa cresceu e marcou o segundo somente três minutos depois. Em rápido contra-ataque, Neymar recebeu de Rakitic pela esquerda, passou pelo marcador e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo, mas Suárez reaproveitou e serviu para Messi bater com categoria para a rede.

O lado esquerdo do ataque era o caminho para o Barça, que levava perigo a cada aparição de Neymar por ali. Aos 30, ele serviu Messi, mas Rico impediu o terceiro. Mas aos 33, saiu o gol. Após cruzamento, Pareja afastou para o meio da área e Messi emendou de primeira, marcando outro belo gol.

Somente então, o Barcelona tirou um pouco o pé, mas não deixou de dominar completamente a partida, tocando a bola no ataque e encontrando muita liberdade pela esquerda. Mas o ímpeto não era mais o mesmo, e as oportunidades foram minguando.

No intervalo, Sampaoli tirou o lateral-direito Mercado e diminuiu o espaço para o Barça no setor. Mas mesmo sem forçar, o Barcelona seguiu criando oportunidades esporádicas. Aos cinco, Messi quase marcou um golaço por cobertura. Iniesta, aos 23, perdeu a passada na hora de finalizar dentro da área.

A irritação do Sevilla ficou evidente nos minutos finais, quando Vitolo foi expulso por falta em Neymar. O brasileiro, então, saiu em busca de seu gol e quase foi feliz nos acréscimos, quando encheu o pé de fora da área e parou em grande defesa de Rico.