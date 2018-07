Com 10 atacantes, Portugal revela pré-lista para Copa do Mundo

LISBOA - Encabeçada por Cristiano Ronaldo, a lista de pré-convocados de Portugal para a Copa do Mundo foi divulgada nesta terça-feira pelo técnico Paulo Bento. O jogador do Real Madrid, eleito o melhor do mundo de 2013, tem a companhia de outros nove atacantes na relação de 30 atletas.

Bento revelou que a lista final, com apenas 23 jogadores, será confirmada no dia 19. Entre os sete cortes previstos, três ou quatro devem acontecer no setor ofensivo. Em média, as seleções estão levando entre cinco e sete atacantes para o Mundial. Nesta pré-lista, o destaque maior foi para os jogadores que atuam na Espanha.

Além de Cristiano Ronaldo, defendem o Real Madrid o zagueiro Pepe e o lateral Fábio Coentrão. Beto (Sevilha), Antunes (Málaga), João Pereira e Ricardo Costa (Valencia). Dos que atuam em solo português, Bento chamou 12 jogadores.

No Grupo G da Copa, a seleção portuguesa fará sua estreia contra a Alemanha, uma das favoritas ao título, no dia 16 de junho, em Salvador. Estados Unidos e Gana completam a chave.

PRÉ-CONVOCADOS:

Goleiros: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Sevilha), Eduardo (Braga) e Rui Patrício (Sporting);

Defensores: André Almeida (Benfica), Antunes (Málaga), Bruno Alves (Fenerbahçe), Fábio Coentrão (Real Madrid), João Pereira (Valencia), Neto (Zenit), Pepe (Real Madrid), Ricardo Costa (Valencia) e Rolando (Inter de Milão);

Meio-campistas: André Gomes (Benfica), João Mário (Vitória), João Moutinho (Mônaco), Miguel Veloso (Dínamo de Kiev), Raul Meireles (Fenerbahçe), Rúben Amorim (Benfica) e William Carvalho (Sporting);

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Éder (Braga), Hélder Postiga (Lazio), Hugo Almeida (Besiktas), Ivan Cavaleiro (Benfica), Nani (Manchester United), Rafa (Braga), Ricardo Quaresma (Porto), Varela (Porto) e Vieirinha (Wolfsburg).