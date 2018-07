Com 10 desfalques, Luxemburgo esconde equipe do Flu

RIO - Sem poder contar com Jean e Fred, que servem à seleção brasileira, o técnico Vanderlei Luxemburgo pelo menos terá o retorno do zagueiro Gum para escalar a equipe do Fluminense que, nesta quarta-feira, vai receber o Corinthians no Pacaembu. O jogador desfalcou a equipe no Fla-Flu de domingo.

Com quma dezena de desfalques, Luxemburgo preferiu fazer mistério e não divulgou a equipe que usará diante do Corinthians. Na tarde desta terça-feira, nas Laranjeiras, dividiu o elenco em dois times de 12 jogadores, mesclando titulares e reservas.

"Temos um jogo muito importante nesta quarta-feira contra o Corinthians, que é um grande adversário e uma equipe pronta. Vamos deixar para divulgar a escalação na quarta", avisou o treinador, que não pode contar com Deco, Bruno, Rhayner, Wellington Silva, Valencia e Marcelinho, no departamento médico, além de Marcos Junior, que recupera a forma física, e Carlinhos, suspenso.

Apenas o 14º colocado do Brasileirão, o Fluminense deve enfrentar o Corinthians, no duelo entre os dois últimos campeões nacionais, com: Diego Cavalieri: Igor Julião, Gum, Leandro Euzébio e Ronan; Edinho, Diguinho, Felipe e Eduardo (Wagner); Rafael Sobis e Samuel.