Com 100% em Cariacica, Flamengo enfrenta a Ponte Preta sonhando com a liderança

Conter a empolgação da torcida e seguir em ascensão no Campeonato Brasileiro é o que o Flamengo espera na partida contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Cada vez mais próximo do líder Palmeiras, o time rubro-negro conta um tropeço adversário para encostar na liderança nesta 23.ª rodada.

A diferença entre os dois primeiros colocados é de três pontos, com o clube rubro-negro na vice-liderança com 40. Um pouco atrás, a Ponte Preta também tem grandes ambições no campeonato, como até uma classificação para a Copa Libertadores. O time campineiro é o sétimo colocado, com 34 pontos.

Além do embalo pela sequência, com apenas uma derrota em oito jogos, o Flamengo conta com o retrospecto em Cariacica. Nas cinco vezes que atuou no Espírito Santo, foram cinco vitórias - três no Campeonato Brasileiro (contra América-MG, Internacional e Atlético Paranaense), uma pela Copa Sul-Americana (diante do Figueirense) e uma pela Copa Sul-Minas-Rio (novamente contra o América-MG).

"Nossa continuidade lá faz a diferença. É um lugar que tem se tornado nossa casa. O incentivo do nosso torcedor lá é muito grande, principalmente por ser um estádio menor e pela proximidade da torcida do gramado. Eles têm lotado o estádio, nos apoiado bastante. Nós também correspondemos em campo e acho que casamos bem com o local, onde conseguimos uma classificação importantíssima na última partida (contra o Figueirense) que jogamos lá", analisou o volante Márcio Araújo.

Com o desfalque do centroavante Guerrero, que está com a seleção peruana, o técnico Zé Ricardo deve usar a mesma equipe que venceu o Figueirense por 3 a 1 na fase nacional da Copa Sul-Americana. Desta forma, o centroavante Leandro Damião receberá mais uma chance no time titular para tentar ganhar a confiança do treinador.