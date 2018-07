Com Cuca invicto na arena, Palmeiras enfrenta o Santa Cruz

Acabar a rodada como líder do Brasileiro é o foco do Palmeiras na partida contra o Santa Cruz hoje, às 16h, no Allianz Parque. Para chegar ao objetivo, o time alviverde aposta no excelente retrospecto em casa sob o comando do técnico Cuca e espera que a arbitragem não atrapalhe seus planos.

Cuca já comandou a equipe na arena em cinco jogos, com 100% de aproveitamento, sendo três partidas no Brasileiro, uma na Libertadores e uma no Paulista. Foram 13 gols marcados e nenhum sofrido. “Não sou eu, mas os meninos que estão representando. Tomara que continue assim. Vai ser um jogo complicado, porque o Santa Cruz é um time bem treinado”, minimizou o técnico.

O Palmeiras é o segundo colocado na classificação, com 16 pontos, três a menos que o Inter, que joga amanhã, contra o Figueirense, em Florianópolis. Se vencer hoje, assume provisoriamente a ponta.

A sequência de partidas preocupa Cuca. O Palmeiras atuou na quarta-feira, em Curitiba, joga hoje e encara o América-MG, na terça-feira, ambos em casa. Mas o que ainda não saiu da cabeça dos palmeirenses é o empate sofrido diante do Coritiba, com gol sofrido no último minuto e de forma irregular, já que o lance contou com a participação de um atleta impedido.

O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, e o diretor executivo do clube, Alexandre Mattos, foram ontem na CBF conversar com o presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, e com o presidente da Comissão de Arbitragem, Sérgio Corrêa, para pedir atenção ao tema.

“Quis ter um bate-papo com o Sérgio Correa para colocar os erros que estão acontecendo contra o Palmeiras. Erros acontecem, mas queremos pedir árbitros experientes e que não tenham ranço com o Palmeiras”, disse Nobre.

Para o jogo com o Santa Cruz, o árbitro escalado foi Eduardo Tomaz de Aquino Valadão. Ele apitou pela primeira vez na carreira um jogo da Série A na segunda rodada (Chapecoense 3 x 1 América-MG).

Em relação ao time do Santa Cruz, o técnico Milton Mendes conta com a volta dos atacantes Keno, recuperado de lesão, e Grafite, que estava com dores.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Cleiton Xavier (Moisés); Róger Guedes, Dudu (Rafael Marques) e Gabriel Jesus

Técnico: Cuca

SANTA CRUZ: Tiago Cardoso; Vítor, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, João Paulo e Lelê; Arthur, Keno e Grafite

Técnico: Milton Mendes

JUIZ: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo