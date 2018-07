Com 11 desfalques, Atlético-PR busca superação fora de casa contra o Atlético-MG Na tentativa de encostar no G4, o Atlético Paranaense terá que suprir a ausência de 11 jogadores no duelo contra o Atlético Mineiro neste domingo, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.