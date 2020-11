Com 11 desfalques, Fluminense busca vitória diante do Bragantino para ir ao G-4

O Fluminense tem um grande desafio em sua busca pelo G-4 do Brasileirão. Empenhado em disputar a Copa Libertadores de 2021, o clube carioca promete grande empenho para superar os 11 desfalques e o empolgado Red Bull Bragantino, às 20 horas desta segunda-feira, no Maracanã.

O técnico Odair Hellmann vem quebrando a cabeça para escalar a equipe titular nos últimos encontros e, desta vez, terá de improvisar, pois conta com oito infectados pela covid-19, não tendo as três opções para a lateral-esquerda.

Diego Barcelos, o titular, e Egídio, reserva imediato, estão com o novo coronavírus. Guilherme, do sub-23, a terceira opção, também se infectou e Igor Julião terá de ser improvisado no setor. Calegari seguirá na direita.

Além do problema na esquerda, o comandante não contará com Muriel, Nino, Fred, Dodi, Yago, Yuri, Digão, Hudson e Michel Araújo. Com tantos desfalques, o jovem Martinelli, de 19 anos, deve fazer a estreia entre os titulares.

O Fluminense buscará a reabilitação no Maracanã. Depois de série boa de resultados no estádio, acabou surpreendido pelo Grêmio e desperdiçando chance de figurar entre os primeiros no último jogo no local. Agora a meta é não vacilar novamente.

O Bragantino vem de três partidas sem derrotas e empolgado com a arrancada para sair da zona de rebaixamento. Esse bom momento do rival serve de alerta a Odair Hellmann e seus comandados.

Braga embalado

O Red Bull Bragantino terá um desfalque para o duelo contra o Fluminense nesta segunda-feira, às 20h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou que um atleta foi diagnosticado com covid-19. Segundo apuração da reportagem, o jogador em questão é o goleiro Júlio César, que sequer viajou para o Rio de Janeiro.

A preocupação não é grande, uma vez que Cleiton vinha sendo titular sob o comando de Maurício Barbieri. O treinador, inclusive, deve repetir a escalação que venceu o Bahia por 4 a 0, no dia 20 de novembro (sexta-feira). O clube de Bragança Paulista teve a semana livre para se preparar para o duelo.

No entanto, o treinador optou este período para realizar alguns testes. Hurtado chegou a treinar na vaga de Ytalo, enquanto Weverton apareceu em algumas oportunidades na lateral direita, no lugar de Aderlan. Mas dificilmente iniciarão entre os titulares.

"Fluminense vem em uma crescente no campeonato. Vai ser um jogo muito difícil. A equipe está bem focada, vem de uma vitória muito importante contra o Bahia. Nosso intuito é conquistar mais três pontos contra o Fluminense para aumentar ainda mais nossa confiança", diz o meia Claudinho.

Vindo de dois triunfos consecutivos, o time de Bragança Paulista aparece na 14ª colocação, com 26 pontos, abrindo dois do Vasco, na zona de rebaixamento.