Com 11 do Barcelona, Catalunha só empata com Tunísia Como é tradição de fim de ano na Espanha, a seleção da Catalunha entrou em campo nesta sexta-feira para o seu único amistoso de 2011. Mesmo com oito jogadores do elenco principal do Barcelona, a equipe ficou apenas no empate em 0 a 0 com a Tunísia, no Estádio Olímpico de Barcelona, na capital daquela região espanhola.