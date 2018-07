Com 13 gols, Pottker quer levar Ponte à artilharia inédita

Fundada há 116 anos, a Ponte Preta nunca fez o artilheiro de um Campeonato Brasileiro, apesar de já ter contato com nomes como Luis Fabiano e Borges em seu elenco. O tabu pode cair este ano, com William Pottker, que chega à última rodada com 13 gols no torneio, apenas um a menos que o líder da lista, o veterano Fred, do Atlético-MG.

"Eu, William Pottker, estou disputando artilharia com Fred, Robinho, Grafite, Diego Souza. Realmente é um sonho. É uma alegria imensa, muito gratificante saber que cheguei nesse nível, de jogadores que são referências no futebol de hoje. Eu trabalhei muito para estar aqui, disputando com esses grandes jogadores", comentou o jogador da Ponte, de apenas 22 anos.

Grafite e Diego Souza estão com os mesmos 13 gols que William Pottker, enquanto Robinho, ao lado de Sassá e Gabriel Jesus, soma 12. Na última rodada, o jogador da Ponte Preta está escalado como titular para pegar o Coritiba, em Campinas, e sonha em chegar à liderança

"Sonhei com isso muitas noites e hoje estou podendo viver isso. Pode ter certeza que vou dar meu máximo domingo para alcançar essa artilharia. Vai ser histórico para mim e para a Ponte. É muito difícil disputar uma artilharia, ainda mais pela Ponte Preta, que é um clube que tem poucas oportunidades de gol", disse o centroavante.