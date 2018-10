Com 13 mil na Vila, Santos bate Corinthians na 1ª final do Paulista Feminino

O Santos largou na frente na decisão do Campeonato Paulista Feminino. Nesta terça-feira, em partida acompanhada por 13.687 pessoas na Vila Belmiro, o time aproveitou o fator casa para superar o Corinthians por 1 a 0, com o único gol da partida sendo marcado por Chú.

Essa foi a primeira vitória do Santos sobre o rival nesta edição do Paulistão, sendo que os times haviam se enfrentado duas vezes na primeira fase. E o Corinthians havia se dado melhor em ambas, com triunfos por 4 a 3 e 3 a 2. Além disso, o time visitante estava até então invicto no Estadual.

O segundo jogo da final do Paulistão vai ser disputado no sábado, às 11 horas, no Parque São Jorge. O Santos precisa de um empate para levar a taça, enquanto o Corinthians terá de ganhar por ao menos dois gols de diferença para ser campeão - triunfo pela vantagem mínima leva o duelo aos pênaltis. O Rio Preto é o atual bicampeão estadual, enquanto o Santos foi vice nas duas últimas edições do torneio.

O único gol da partida saiu no primeiro minuto do segundo tempo, sendo marcado por Chu. Assim, ela assumiu a vice-artilharia do Paulistão, com 12 gols, empatada com a corintiana Adriana - a relação é liderada por Letícia, do Rio Preto, com 18.