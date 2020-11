Com 14 jogadoras livres da covid-19, Santos treina e joga quinta após W.O.

O Santos comunicou nesta terça-feira que 14 jogadoras retornaram aos treinamentos do time feminino após se recuperarem do coronavírus. Além das atletas, três profissionais da comissão técnica foram liberados para retomarem a rotina de atividades no CT Meninos da Vila.

Essas jogadoras e membros da comissão técnica haviam cumprido dez dias de isolamento social. Na última segunda, então, foram testadas para a covid-19, com os exames dando negativo. Com isso, além de treinar, poderão voltar a entrar em campo. O Santos tem compromisso importante nesta quinta-feira, quando recebe o Corinthians, na Vila Belmiro, a partir das 19 horas, para o duelo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista.

O retorno das "Sereias da Vila" aos gramados se dará uma semana após o time levar um W.O. Na última quarta-feira, a equipe receberia o São José, em confronto pela rodada da final da primeira fase do Estadual, mas não tinha jogadores aptas em número suficiente para entrar em campo.

O Santos chegou a solicitar o adiamento da partida, mas o pedido foi recusado pela Federação Paulista de Futebol sob a alegação de falta de datas no calendário. Assim, aplicou o W.O., com placar favorável de 3 a 0 para o São José.

Ambos os times já estavam classificados às quartas de final, mas a partida valia a vice-liderança da chave, que ficou com o clube do interior - já o Santos caiu para a quarta posição, ficando na rota do Corinthians, líder do outro grupo.

Naquele momento, o Santos não contava com 17 jogadoras e cinco membros da sua comissão técnica por causa do coronavírus. Além disso, tinha cinco atletas contundidas, além de um goleira afastada por estar em fase final de gravidez.