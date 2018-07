Em Londrina, Palmeiras 'jogará em casa' contra o ASA

Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre ASA e Palmeiras, pela terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 22 horas, no Estádio do Café, em Londrina. A carga de ingressos total não foi divulgada, mas a capacidade oficial do Estádio do Café é de 30 mil pessoas. A equipe alagoana decidiu exercer o mando do jogo em Londrina, no Paraná, em troca de uma cota de R$ 400 mil, mais as despesas de transporte e alimentação, por causa da grave crise financeira.

O Palmeiras deve ter a maioria da torcida nesta quarta-feira. A equipe foi recebida por quase 300 torcedores no desembarque no Paraná, na noite desta segunda-feira. Segundo os organizadores da partida, todos os ingressos destinados para o setor coberto já foram vendidos. Para arquibancada, o valor promocional foi prorrogado até o meio-dia desta quarta-feira. O preço da entrada até este horário é de R$ 60 (R$ 30 meia).

O primeiro confronto, em São Paulo, terminou empatado sem gols, no dia 27 de maio. Nova igualdade sem gols leva a decisão nas oitavas de final para os pênaltis. O ASA passa de fase com uma vitória simples. Empate com gols dá a vaga ao Palmeiras. "Com respeito ao adversário, o Palmeiras é sempre favorito", disse o atacante Leandro Pereira, autor de dois gols no empate contra o Sport, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras viajou com alguns desfalques para a partida, entre eles, Arouca, Zé Roberto e Robinho, que ficaram em São Paulo para se preparar para o clássico contra o Santos, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.