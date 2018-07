Com 16 anos, goleiro barra veterano e estreia como titular do Milan

A vitória do Milan contra o Sassuolo por 2 a 1 neste domingo (25) foi importante para os rubro-negros saírem da segunda metade da tabela do Campeonato Italiano. Mas, o que chamou atenção não foram os gols de Carlos Bacca e Luiz Adriano, e sim a idade do goleiro milanista em campo. Gianluigi Donnarumma, de apenas 16 anos e 8 meses, fez sua estreia em jogos oficiais, deixando o experiente espanhol Diego Lopez, de 33 anos, no banco.

Por dois meses, Donnarumma não é o jogador mais novo a vestir a camisa do Milan na história. O zagueiro e ídolo da torcida milanista Paolo Maldini estreou na temporada 1984/85 com 16 anos e 6 meses.

Na partida realizada no San Siro, Donnarumma fez algumas defesas e tomou um gol de falta. No lance, o goleiro deu dois passos para a esquerda e acabou tomando o gol no seu contrapé, com a cobrança de Berardi entrando à sua direita.

A estreia de Donnarumma é ainda mais expressiva pelo jovem ter jogado por opção do técnico Sinisa Mihajlovic, que barrou o Diego Lopez. Após o jogo, o espanhol disse à imprensa italiana que respeita a decisão do treinador.

“Estou tranquilo e calmo, tenho confiança no meu trabalho. Estou aqui há um ano e meio, já joguei quase quarenta partidas com o Milan e o balanço é positivo. Sempre procurei estar na liderança deste grupo. Respeito a decisão do treinador e apoio o meu companheiro”, disse.

Atestado médico. Para entrar em campo pelos profissionais, Donnaruma teve que conseguir um atestado médico comprovando condições físicas de jogar com adultos. O atestado foi obtido no início deste ano, quando o então técnico Filippo Inzaghi relacionou Donnaruma como terceiro goleiro para uma partida contra a Atalanta. No entanto, o goleiro não estreou na ocasião.

Com o feito deste domingo, Donnarumma ultrapassa Gianluigi Buffon na lista dos goleiros com estreia mais precoce. O ídolo da Juventus estreou no Parma com 17 anos e 9 meses. No topo da lista está Gianluca Pacchiarotti que entrou em campo com 16 anos e 6 meses pelo Pescara em 1980.

Com a vitória contra o Sassuolo, o Milan ocupa a décima posição do Campeonato Italiano e volta a campo nesta quarta-feira (28) contra o Chievo.