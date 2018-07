Com 17 anos, Malcom vira protagonista no Corinthians

Sobre a chance no time principal, Malcom disse que a "ficha ainda não caiu" e ainda tenta conciliar a vida de um adolescente de sua idade com a responsabilidade de um jogador profissional. "Eu abri mão de muita coisa para estar aqui. Mas nas férias vou à Vila Formosa (bairro da zona leste de São Paulo) empinar pipa, jogar pelada, bolinha de gude... É embaçado ficar só treinando".

A transformação em jogador profissional aconteceu sob pressão em um time que ficou com poucos atacantes com as saídas de Romarinho, Alexandre Pato e Emerson. Dos "medalhões", só restou Guerrero, na seleção peruana. Malcom virou opção. Voltou a ser titular e marcou seu segundo gol pelo time no último domingo contra o Bahia, em Salvador.

Nesta quarta, contra o Goiás, será novamente titular. O garoto disse que está pronto para assumir a responsabilidade. "Eu escuto bastante o Fábio Santos, o Renato Augusto, o Cássio. Eles falam comigo. Estou tranquilo, com a cabeça boa. Procuro fazer meu trabalho e fazer os gols".

Sobre o seu gol contra o Bahia, Malcom disse que ele foi fruto do entrosamento nos treinamentos com o goleiro Cássio. Ele recebeu um lançamento, ainda no campo de defesa, e disparou em direção ao ataque. "Toda vez que tem bola parada, eu fico no rebote. Quando a bola vai nas mãos do Cássio, eu levanto o braço e corro. Foi um belo lançamento, quase um passe. Tive tranquilidade. Já o vi o gol umas dez vezes", afirmou.

Malcom afirmou que conversou com Cássio depois do jogo e o goleiro lhe deu os parabéns. "90% do gol foi dele", disse o atacante.