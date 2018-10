Com 17 jogos no ano, Saulo demonstra otimismo e aposta em arrancada do Botafogo

Mesmo com Gatito e Jefferson em recuperação de lesões, Saulo mais uma vez será o goleiro do Botafogo, na próxima segunda-feira, em Fortaleza, diante do Ceará, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os quatro pontos que separam o time carioca da zona de rebaixamento não assustam o jovem jogador.

"Têm mais dez jogos pela frente. Claro que a gente queria estar melhor na tabela. Infelizmente, as coisas não ocorreram da maneira que a gente quis, mas vamos dar nosso melhor para conquistarmos os 30 pontos", declarou o goleiro, nesta quinta-feira.

Ao mesmo tempo, Saulo sabe que enfrentar o Ceará, que está ameaçado pelo rebaixamento, é um obstáculo difícil a ser superado. O time carioca não vence o adversário na capital cearense há 38 anos. "Temos um jogo difícil agora, o Ceará está em uma crescente muito boa, jogando em casa, mas estamos preparados para chegar lá e sair vitoriosos."

Durante o treino desta tarde no Engenhão, Zé Ricardo analisou a possibilidade de contar com o retorno de alguns jogadores. Jean tem chance de enfrentar o Ceará, mas depende de voltar aos treinos de sexta a domingo. Nesta quinta-feira, o jogador correu em volta do gramado.

O volante Bochecha, que sentiu dores no joelho direito, diante do Vasco, no fim de semana, fez tratamento e não foi a campo com os demais jogadores.

O Botafogo é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, quatro a mais que o Ceará, 17º classificado, o primeiro na zona de rebaixamento.