Com 2 a menos, Tottenham perde no Inglês e adia classificação à Liga dos Campeões

Ainda envolvido nas semifinais da Liga dos Campeões, o Tottenham perdeu neste sábado a chance de se garantir na competição europeia da próxima temporada neste sábado. Fora de casa, o time teve dois jogadores expulsos e levou um gol no fim, perdendo por 1 a 0 para o Bournemouth, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês.

A derrota manteve o Tottenham com 70 pontos, sob risco de perder a terceira posição para o Chelsea, que está com 68 e no domingo vai receber o Watford. No mesmo dia, o Arsenal, que é o quinto com 66 e também briga por uma vaga na Liga dos Campeões, jogará em casa contra o Brighton. Já o Bournemouth, sem maiores pretensões na competição, chegou aos 45 pontos, na zona intermediária da classificação.

No duelo em que Lucas Moura atuou como titular, o Tottenham sofreu a terceira derrota consecutiva por diferentes competições, além da quinta nos últimos seis compromissos. O brasileiro, aliás, foi o jogador mais perigoso do time londrino no primeiro tempo do duelo, mas parou no goleiro Mark Travers, de apenas 19 anos.

E a situação do Tottenham começou a se complicar ainda no fim da etapa inicial, aos 43 minutos, quando o sul-coreano Son Heung-Min foi expulso após um desentendimento com Jefferson Lerma - ele empurrou e chegou a chutar o jogador colombiano.

Depois, aos três minutos do segundo tempo, o argentino Juan Foyth, que havia entrado em campo após o intervalo, acertou um carrinho na altura do joelho de Jack Simpson e também recebeu o cartão vermelho do árbitro Craig Pawson.

Com dois a menos, o Tottenham se preocupou mais em defender e segurar o 0 a 0. Até estava dando certo, mas aos 46 minutos Ryan Fraser cobrou escanteio e Nathan Aké cabeceou para as redes, definindo o triunfo do Bournemouth.

Agora, o Tottenham buscará se reabilitar e avançar à decisão da Liga dos Campeões, na quarta-feira, quando visitará o Ajax, na Holanda, pelo duelo de volta das semifinais - o time perdeu por 1 a 0 em casa. No domingo seguinte, enfrentará, em casa, o Everton pela rodada final do Inglês. No mesmo dia, o Bournemouth vai visitar o Crystal Palace.