Manchester City empata com West Ham e vira vice-líder do Inglês

No último jogo deste sábado pelo Campeonato Inglês, o Manchester City ficou duas vezes atrás no placar, mas buscou o empate por 2 a 2 com o West Ham com dois gols do argentino Agüero, sendo um deles cobrando pênalti, fora de casa, em Londres, e assim assumiu a vice-liderança provisória da competição, com 44 pontos - o líder, com 47, é o Leicester, que também jogou neste sábado e bateu o Stoke City por 3 a 0.

Neste domingo, porém, o time de Manchester poderá ser ultrapassado pelo Arsenal, que também tem 44 pontos e trava clássico com o Chelsea, em Londres. Já o West Ham chegou aos 36 pontos e ficou na sexta posição. Ao levar empate na parte final do segundo tempo, a equipe desperdiçou a chance de ultrapassar o Manchester United, que horas mais cedo foi derrotado por 1 a 0 pelo Southampton, em casa, e estacionou nos 37 pontos, caindo para a quinta colocação.

Precisando da vitória para não deixar o Leicester disparar na liderança, o Manchester City foi surpreendido com um gol sofrido já aos 55 segundos de jogo, marcado pelo equatoriano Enner Valencia. Porém, já aos 9 minutos, o time visitante empatou. Após sofrer pênalti cometido pelo lateral Jenkinson, o próprio Agüero foi para a bola e garantiu o 1 a 1.

Na etapa final, também aos 9 minutos, o West Ham voltou a ficar à frente no placar com outro gol de Valencia. Entretanto, aos 36 minutos, Agüero empatou de novo para o City ao tocar com categoria na saída do goleiro adversário após receber passe da direita.

Depois deste confronto, City e West Ham só voltarão a jogar pelo Inglês no próximo dia 2 de fevereiro. A equipe de Manchester enfrentará o Sunderland, novamente fora de casa, enquanto o West Ham receberá o Aston Villa em seus domínios.