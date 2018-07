Com 2 de Aubameyang, Dortmund goleia e se redime no Alemão

Derrotado por 3 a 1 pelo Hamburgo na rodada anterior do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund reagiu neste domingo ao golear o Stuttgart por 4 a 1, em casa, e chegar aos 32 pontos na vice-liderança da competição nacional. Com o resultado, a equipe voltou a ficar oito pontos atrás do líder disparado Bayern de Munique, que no último domingo derrotou o Hertha Berlin por 2 a 0, também em seus domínios.

O destaque da equipe amarela voltou a ser Pierre-Emerick Aubameyang, autor de dois gols no confronto no qual o time anfitrião ainda balançou as redes com Gonzalo Castro e Georg Niedermaier (contra). Os visitantes descontaram com Daniel Didavi.

Ao marcar duas vezes neste sábado, Aubameyang abriu vantagem na artilharia isolada do Campeonato Alemão, agora com 17 gols, três a mais do que tem o segundo maior goleador da competição, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, clube que ainda tem Thomas Müller com 13 bolas na rede contabilizadas no torneio.

A derrota para o Borussia afundou ainda mais o Stuttgart na 17ª e penúltima posição do Campeonato Alemão, com apenas dez pontos em 14 jogos disputados. Após o triunfo deste domingo, a equipe de Dortmund voltará a atuar pela competição no próximo sábado, contra o Wolfsburg, fora de casa. No dia seguinte, o Stuttgart tentará aproveitar o fator campo diante do Werder Bremen.

A rodada deste domingo ainda contará com a disputa dos confrontos Augsburg x Wolfsburg e Bayer Leverkusen x Schalke 04.