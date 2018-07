Com 2 de Cavani, PSG bate Lyon no clássico e encosta no líder Nice no Francês

Atual tetracampeão nacional, o Paris Saint-Germain deu um bom passo para poder brigar pelo penta ao vencer o Lyon por 2 a 1, fora de casa, neste domingo, no clássico que fechou a 14ª rodada do Campeonato Francês. O grande nome da equipe da capital francesa foi mais uma vez o uruguaio Cavani, autor dos dois gols da vitória, que levou o time aos 32 pontos na terceira posição.

A diferença para o líder Nice agora é de apenas um ponto. Desfalcado do atacante italiano Balotelli, lesionado, o time ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Bastia, em casa, e agora também viu a aproximação do vice-líder Monaco, que no sábado goleou o Olympique de Marselha por 4 a 0 e chegou aos mesmos 32 pontos do PSG. Já o Lyon estacionou nos 22 pontos e ocupa a sétima posição.

Na caça ao líder Nice, o time de Paris saiu na frente aos 29 minutos do primeiro tempo, em pênalti batido no meio do gol por Cavani, que viu o goleiro Lopes cair para o seu canto direito. A penalidade foi sofrida pelo brasileiro naturalizado italiano Thiago Motta, que foi derrubado por trás por Gonalons após receber um cruzamento da direita.

O Lyon, porém, alcançou o empate aos 2 minutos da etapa final. O lateral brasileiro Rafael fez bela jogada pela direita, cortou para o meio e chutou. A bola acertou a trave direita do goleiro Aréola e, no rebote, Valbuena tocou para as redes.

E, quando a partida parecia se encaminhar para terminar empatada, o PSG fez o gol da vitória aos 36 minutos. O brasileiro Lucas lançou na direita para o belga Munier, que cruzou com precisão para Cavani escorar para as redes. Além de Lucas, o time de Paris teve os brasileiros Marquinhos, Thiago Silva e Maxwell em seu setor defensivo diante do Lyon.

O segundo gol confirmou a grande fase vivida pelo uruguaio, que abriu vantagem na artilharia isolada do Campeonato Francês, agora com 13 bolas na rede, contra dez de Lacazette, vice-artilheiro da competição. O atacante, que também vem decisivo pelo Uruguai, vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa de 2018, ainda contabiliza cinco gols na Liga dos Campeões, o que o deixa com 18 ao total em 17 partidas nesta temporada 2016/2017 do futebol europeu.

Na próxima quarta-feira, pela 15ª rodada do Francês, o PSG enfrenta o Angers, em casa, enquanto o Nice encara o Guingamp como visitante. Já o Monaco jogará na terça, contra o Dijon, também longe de seus domínios, com a chance de assumir o topo provisório da tabela.