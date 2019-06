Com 2 de Chará, Atlético-MG bate Santos de virada e avança na Copa do Brasil

Com dois gols do colombiano Chará, o Atlético-MG venceu o Santos por 2 a 1, de virada, na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, e assegurou a sua classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times haviam empatado por 0 a 0, há três semanas, em Belo Horizonte, e a vitória por vantagem mínima acabou decretando a eliminação santista.

Foi a terceira queda amargada pela equipe em um jogo no tradicional estádio paulistano nesta temporada. Antes disso, a equipe caiu na Copa Sul-Americana com um empate com o uruguaio River Plate com os portões fechados por punição imposta pela Conmebol. Depois disso, a outra decepção no local foi amargada no duelo de volta das semifinais do Paulistão, com o estádio lotado por mais de 37 mil torcedores na disputa de pênaltis contra o Corinthians após o triunfo no tempo regulamentar.

Mesmo atuando em casa, o técnico Jorge Sampaoli optou a voltar a escalar o Santos com três zagueiros. No ataque, mandou Marinho e Uribe a campo como titulares, assim como optou por deixar Soteldo e Jean Mota no banco. Pelo lado do Atlético, o interino Rodrigo Santana não trouxe nenhuma surpresa na escalação de sua equipe, que teve como novidade os retornos de Zé Welison ao meio-campo e de Ricardo Oliveira ao ataque.

Mas, se por um lado Sampaoli exibiu certa cautela ao colocar a sua equipe no gramado com três zagueiros, foi justamente por meio de um defensor que o time santista abriu o placar já no quinto minuto do primeiro tempo. Após escanteio cobrado pela esquerda por Marinho, Gustavo Henrique subiu no centro da área e cabeceou no canto esquerdo alto de Victor para fazer 1 a 0.

O gol desestabilizou o time atleticano, que quase sofreu o segundo no minuto seguinte. Após novo cruzamento pela esquerda, Pituca finalizou de cabeça, a bola desviou no meio do caminho e Fábio Santos afastou o perigo em seguida.

Acuado fora de casa, o Atlético seguia sofrendo com as investidas ofensivas do Santos, mas conseguiu se segurar na defesa e aos poucos foi se soltando no ataque. Em sua primeira chegada com maior perigo na frente, Luan deu belo passe para Chará, mas Jorge foi preciso no desarme para evitar a finalização do atacante, aos 17 minutos. E o mesmo colombiano voltou a aparecer com destaque no ataque aos 22, quando arrematou com força e obrigou Everson a praticar a sua primeira boa defesa na partida.

O jogo era aberto e disputado em altíssima intensidade pelas duas equipes, que estavam sempre buscando o ataque. Neste contexto, o Santos voltou a levar perigo na frente por meio de forte finalização cruzada de Jorge. A bola desviou em um defensor e quase traiu Victor, mas o goleiro mostrou muito reflexo para fazer uma ótima defesa no seu contrapé.

E o "toma lá da cá" não parava nunca, com oportunidades frequentes de gols criadas pelas duas equipes. E em uma delas, aos 36 minutos, o Atlético acabou conseguindo chegar ao empate. Após dominar uma bola no meio-campo, Cazares fez um ótimo lançamento para Chará. O colombiano recebeu nas costas da zaga e, mesmo com pouco ângulo, finalizou cruzado após saída de Everson para fazer o abafa e empatou o jogo. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

VIRADA NA ETAPA FINAL - Precisando de uma vitória simples para conquistar a vaga nas quartas de final, o Santos voltou para campo na etapa final com Jean Mota no lugar do zagueiro Felipe Aguilar. E logo no início deste segundo tempo quase viu o rival ficar com um homem a menos em campo após o juiz ver agressão de Zé Welison em Marinho ao tentar proteger a bola e aplicar o cartão vermelho. Depois, porém, após reclamação dos atleticanos, o árbitro recorreu ao VAR e anulou o cartão vermelho e o substituiu por um amarelo.

O Santos tentava pressionar e Sampaoli tentou dar mais gás ofensivo ao time com a entrada de Soteldo no lugar de Carlos Sánchez. E já na primeira jogada ofensiva do venezuelano, ele deu passe para Marinho chutar cruzado e exigir boa defesa de Victor, aos 16 minutos. E já aos 17 Jean Lucas quase marcou um golaço ao pegar de primeira uma bola pelo alto e chutar de fora da área para a bola passar perto da trave direita do goleiro atleticano.

Mas o Atlético também não se dava por satisfeito com a possibilidade de levar a disputa da vaga para as penalidades e buscava o ataque. A virada no placar quase veio aos 20 minutos, em trama ofensiva de Luan com Cazares que foi finalizada por Ricardo Oliveira, parado por uma boa defesa de Everson. E já no minuto seguinte o atacante acabou sendo sacado para a entrada de Alerrandro.

As chances de gol continuavam se empilhando aos montes no Pacaembu, mas os times insistiam em cometer erros na hora de finalizar as jogadas. Chará, por exemplo, bobeou ao não aproveitar um rebote de Everson após um forte arremate de Luan. Do lado santista, a oportunidade mais clara de definir a partida veio aos 37 minutos, quando Soteldo fez boa investida pela esquerda e cruzou para Lucas Veríssimo, que, na cara do gol, desviou de cabeça para fora.

E o castigo para os santistas veio logo depois, aos 39, quando o Atlético conquistou a sua virada. Em rápido contra-ataque, Geuvânio, que acabara de entrar no lugar de Luan, deu ótimo passe para Cazares, que cruzou da direita para Chará chegar batendo de primeira para as redes: 2 a 1.

Geuvânio quase ampliou aos 44 minutos em finalização que passou muito perto da trave direita de Everson, mas a classificação já estava praticamente assegurada e foi só gastar o tempo até o fim para comemorar a vaga nas quartas.

O Atlético foi o último time a assegurar lugar na próxima fase. Os outros classificados foram os seguintes times: Internacional, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Athletico-PR, Cruzeiro e Bahia. Os confrontos das quartas de final serão sorteados na próxima segunda-feira. Antes disso, atleticanos e santistas voltarão a se enfrentar neste domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela próxima rodada do Brasileirão.

Para o Santos, o fracasso desta quinta-feira foi duplo, pois a estratégia de levar o jogo decisivo para o Pacaembu se mostrou um fiasco, pois apenas 16.857 torcedores compareceram ao estádio, sendo que uma parte deste público foi formada por atleticanos, que marcaram presença em bom número no setor reservado a eles.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 2 ATLÉTICO-MG

SANTOS - Everson; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar (Jean Mota) e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca, Jean Lucas, Carlos Sánchez (Soteldo) e Jorge; Marinho e Uribe (Eduardo Sasha). Técnico: Jorge Sampaoli.

ATLÉTICO-MG - Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Zé Welison (Adilson), Elias, Luan (Geuvânio) e Cazares; Chará e Ricardo Oliveira (Alerrandro). Técnico: Rodrigo Santana.

GOLS - Gustavo Henrique, aos 5 minutos do primeiro tempo; Chará, aos 36 do primeiro e aos 39 do segundo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Zé Welison, Fábio Santos e Adilson (Atlético-MG); Lucas Veríssimo, Soteldo e Jean Lucas (Santos).

PÚBLICO - 16.857 torcedores.

RENDA - R$ 828.709,00.

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).