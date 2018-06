Com 2 de Cícero, time principal do Grêmio goleia em jogo-treino antes da estreia

O time principal do Grêmio realizou neste domingo seu primeiro teste para a temporada 2018. Às vésperas de enfrentar o Cruzeiro no próximo sábado, os titulares tricolores entraram em campo para um jogo-treino diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, no CT Presidente Luiz Carvalho, e golearam por 6 a 0, com dois gols de Cícero.

Por ter disputado o Mundial de Clubes no fim de dezembro, o elenco principal do Grêmio teve as férias estendidas, o que fez com que o time de transição representasse a equipe nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Sem vencer após as primeiras três partidas, os garotos tricolores terão a última chance de mostrar serviço justamente neste domingo, contra o São José, fora de casa.

Enquanto isso, o técnico Renato Gaúcho liderou o time principal no jogo-treino e aproveitou para realizar alguns testes. Sem poder contar com Ramiro nas duas partidas da Recopa Sul-Americana, contra o Independiente, marcadas para 14 e 21 de fevereiro, o treinador indicou que vai escalar Leonardo Moura no meio.

Neste domingo, ele improvisou Ramiro na lateral direita e colocou o experiente jogador no meio de campo. A tendência é que Madson, reforço trazido no início do ano e que está reforçando o elenco de transição no Gaúcho, seja o titular pela lateral. Outra novidade foi a presença de Cícero como centroavante, vencendo a concorrência com Jael.

Diante do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, Renato escalou o Grêmio com: Marcelo Grohe; Ramiro, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon, Jailson, Léo Moura, Luan e Everton; Cícero. Com essa formação, o time abriu 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Luan, de pênalti, Cícero e Everton.

Na etapa final, o Grêmio teve: Paulo Victor; Kaio, Bressan, Jaílson e Marcelo Oliveira; Michel, Maicon (Machado), Ramiro (Everton), Cícero (Tontini) e Tilica; Jael. O quarto gol foi marcado por Jael. Cícero voltou às redes para fazer o quinto. E no fim, Tontini, que havia acabado de entrar, selou o resultado.