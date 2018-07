Com 2 de Cristiano Ronaldo, Real faz 5 no 1º tempo e goleia Sevilla

Ganhando embalo na temporada, o Real Madrid precisou de apenas 42 minutos para atropelar o Sevilla neste sábado, no estádio Santiago Bernabéu, em rodada do Campeonato Espanhol. O time de Cristiano Ronaldo marcou neste período todos os gols da goleada de 5 a 0 sobre o rival. O atacante português balançou as redes duas vezes.

O resultado levou o time de Madri aos 31 pontos, saindo da quarta para a terceira posição da tabela. Está empatado na pontuação com o vice-líder Valencia. A liderança segue com o Barcelona, dono de 36 pontos. Ainda neste sábado o segundo colocado enfrentará o Celta de Vigo, em casa. O time catalão jogará contra o Villarreal, fora de casa, no domingo.

Neste sábado, Nacho Fernandez marcou o gol mais rápido do Real Madrid na temporada ao abrir o placar logo aos dois minutos de jogo. Ele recebeu na pequena área, aproveitou vacilo da defesa e chutou forte para estufar as redes.

O segundo gol surgiu em lance individual de Cristiano Ronaldo. Aos 22 minutos, o atacante disparou pela direita, entrou na área e fuzilou para as redes. Ele marcou seu segundo na partida aos 30, em cobrança de pênalti. O goleiro chegou na bola, mas não evitou o gol. A penalidade foi marcada em lance de Marcelo no qual o marcador acertou a mão na bola dentro da área.

O quarto gol dos anfitriões começou a ser desenhado em contra-ataque de Kroos. Aos 37, ele acelerou o meio-campo madrilenho, tabelou com Vásquez e entrou na área para completar a jogada, mandando para o gol.

A goleada foi finalizada ainda aos 42 minutos de jogo. Cristiano Ronaldo iniciou jogada pelo meio, ao acionar Benzema. O francês deu passe para Achraf Hakimi bater cruzado da direita, sem dar chances para o goleiro do Sevilla, que desta vez não teve o brasileiro Paulo Henrique Ganso. Autor do seu primeiro gol na Liga dos Campeões, no meio de semana, o meia não saiu do banco de reservas neste sábado.

Mais cedo, Getafe e Eibar abriram o sábado no Espanhol com um empate sem gols na casa do primeiro. O Getafe é o sétimo colocado, com 20 pontos, de olho na classificação para os torneios europeus. O Eibar, por sua vez, ocupa o 12º posto, com 18.