Com 2 de El Shaarawy, Roma goleia Sampdoria e encerra jejum no Italiano

Depois de quatro partidas sem vencer pelo Campeonato Italiano, a Roma reencontrou o caminho da vitória na 12ª rodada da competição, neste sábado, ao golear Sampdoria por 4 a 1, no Estádio Olímpico. O time garantiu os três pontos após perder uma partida para o SPAL por 2 a 0 e empatar com Napoli e Fiorentina por 1 a 1.

Stephan El Shaarawy, com os dois gols que selaram o placar final, foi o destaque do triunfo da equipe romana, que ainda balançou as redes com o zagueiro brasileiro Juan Jesus. O defensor não marcava na Série A desde 2013, sendo que o outro gol da equipe da casa foi do checo Patrick Schick. Já Gregoire Defrel fez o único da Sampdoria.

Com o triunfo, a Roma chegou aos 19 pontos e se garantiu na sexta posição. Já a Sampdoria está em 12º lugar, com 15 pontos. Após a pausa provocada pelas datas Fifa reservadas para jogos entre seleções, a Roma voltará a campo pelo Italiano no dia 24 de novembro, contra a Udinese. Já o Sampdoria enfrenta o Genoa, no dia 25.

Em outro duelo já encerrado neste domingo no Italiano, a Lazio empatou por 1 a 1 com o Sassuolo, fora de casa, e ficou com 22 pontos na quarta posição. O time romano chegou a abrir o placar aos 7 minutos do primeiro tempo, mas logo depois, aos 15, Gian Marco Ferrari empatou para os anfitriões.

Na próxima rodada, a Lazio vai encarar o Milan em 25 de novembro. Já o Sassuolo, que possui 19 pontos e está na sétima colocação, vai encarar o Parma no mesmo dia.

Também neste domingo, Bologna e Chievo empataram por 2 a 2. E, apesar de finalmente chegar a zero ponto, o Chievo continua em profunda crise. Lanterna da tabela, o time foi para campo com 3 pontos negativos após ter sido punido por conta de irregularidades cometidas no mercado de transferências, sendo que ainda não venceu neste campeonato. O Bologna segue na 16ª posição, com dez pontos.

Aos 3 minutos do primeiro tempo, Federico Santander abriu o placar para o Bologna. Ainda no primeiro tempo, o Chievo empatou com Riccardo Meggiorini e conseguiu ampliar o placar com Joel Obi. No segundo tempo, foi a vez de Riccardo Orsolini igualar o placar. Na próxima rodada, no 25 de novembro, o Bologna encara a Fiorentina, às 12 horas, No mesmo dia e horário, o Chievo encara o Napoli.

Em outra partida realizada neste domingo, o Empoli venceu a Udinese por 2 a 1, em casa, com gols do esloveno Miha Zajc e Francesco Caputo. Ignacio Pussetto balançou as redes para a Udinese. Com 9 pontos, a Udinese está na 18ª colocação, encabeçando a zona de rebaixamento. Com a mesma pontuação, o Empoli é o 17º colocado. Em 25 de novembro, às 12 horas, o Empoli encara o Atalanta, enquanto a Roma encara a Udinese.