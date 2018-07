Com 2 de Fernandinho, Manchester City goleia Arsenal

Em um dos melhores jogos do Campeonato Inglês até agora, o Manchester City não se intimidou com a liderança do Arsenal e aplicou 6 a 3, em partida disputada no Etihad Stadium, na abertura da 16ª rodada. O brasileiro Fernandinho foi um dos destaques do duelo, com dois gols.

Com a surpreendente vitória, o Manchester City freou a disparada do rival e retomou provisoriamente o segundo lugar na tabela, agora com 32 pontos. O Arsenal segue com três a mais. Liverpool e Chelsea, ambos com 30, ainda não entraram em campo e podem terminar a rodada na vice-liderança.

Apesar do placar elástico, Manchester e Arsenal fizeram um duelo equilibrado, ao menos até a metade do segundo tempo. Os anfitriões saíram na frente, aos 12 minutos, com gol de Agüero, escorando cobrança de escanteio. Os visitantes igualaram aos 30, com finalização de Walcott da entrada da área.

Mas o Manchester retomou a dianteira oito minutos depois, em cruzamento de Zabaleta e conclusão de Negredo. No segundo tempo, o Arsenal até tentou buscar novo empate. Mas foi neutralizado pela defesa anfitriã. E superado em sua própria zaga pelo Fernandinho. O brasileiro aproveitou vacilada de Sagna na saída de bola e acertou belo chute, logo aos 4 minutos.

O Arsenal, contudo, não desistiu. Aos 17, Walcott manteve as esperanças dos visitantes ao marcar seu segundo gol na partida. Ele recebeu dentro da área pela esquerda e deu belo chute por cobertura.

Foi aí que o Manchester deslanchou de vez. Aos 20, David Silva completou cruzamento rasteiro para o gol e anotou o quarto dos anfitriões. Aos 42, Fernandinho voltou à carga ao driblar zagueiro dentro da área e mandar para as redes. Mertesacker ainda descontou para o Arsenal, aos 45, mas o Manchester selou a goleada com seu sexto gol, em cobrança de pênalti de Yaya Touré no último lance do jogo.