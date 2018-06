Com 2 de Hazard, Chelsea bate lanterna e assume o 4º lugar do Inglês

No jogo isolado que fechou a 27ª rodada do Campeonato Inglês nesta segunda-feira, o Chelsea não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo. Atuando no Stamford Bridge, em Londres, o time venceu o West Bromwich por 3 a 0, com dois gols do belga Eden Hazard, e se garantiu na quarta posição da tabela, com 53 pontos.

Com o resultado, a equipe voltou a ficar à frente do Tottenham, que tem 52 pontos na quinta colocação e no último sábado derrotou o Arsenal por 1 a 0 no clássico realizado com público recorde na competição no estádio de Wembley. Já o West Bromwich segue afundado na lanterna, com 20 pontos, sete atrás do Huddersfield Town, última equipe fora da zona de rebaixamento, em 17º lugar.

A partida desta segunda-feira também marcou a estreia do atacante Giroud, ex-Arsenal, como titular do Chelsea. E foi por meio de uma bela tabela entre o francês e o meia belga que o time londrino abriu o placar contra o West Bromwich, aos 24 minutos.

Após receber pelo lado direito da grande área, Hazard tocou no meio para o novo reforço, que devolveu para o companheiro finalizar de primeira no canto direito baixo do goleiro Foster.

Pela primeira vez atuando pelo Chelsea desde o início de um jogo, Giroud exibiu bom futebol, mas sofreu muito com as pancadas que recebeu dos marcadores. Uma delas, inclusive, provocou um corte em sua cabeça após tomar uma solada do zagueiro Hegazi. Por causa disso, ele jogou em boa parte do tempo do duelo com uma faixa na cabeça.

Na etapa final, Giroud acabou sendo substituído por Morata aos 15 minutos e pouco depois, aos 17, o Chelsea ampliou o placar. Moses iniciou jogada individual pelo lado direito e tocou para Fábregas, que tentou devolver a bola para o lateral com um passe de letra. O passe não foi preciso, mas a bola desviou em um defensor e acabou chegando a Moses, que finalizou para fazer 2 a 0.

Após o segundo gol, o Chelsea seguiu tomando conta do jogo e quase ampliou novamente aos 23 minutos. Após receber de Hazard, o mesmo lateral nigeriano chutou forte e obrigou o goleiro Foster a praticar boa defesa. Porém, apenas dois minutos depois, o time da casa voltaria a marcar. Principal nome do jogo, Hazard tabelou com Morata pelo lado direito da área, cortou para o meio e chutou no canto esquerdo baixo de Foster.

Depois do gol, o Chelsea voltou a levar perigo novamente em uma bomba que Hazard soltou, obrigando Foster a trabalhar mais uma vez para evitar o 4 a 0. Em seguida, o técnico Antonio Conte promoveu a entrada do meia brasileiro Willian no lugar do atacante Pedro e a equipe da casa pouco produziu na parte final do duelo, mas nem precisava mais fazer muito esforço, pois a vitória já estava garantida.

O Chelsea agora volta as suas atenções para a Copa da Inglaterra, na qual terá pela frente o Hull City, na sexta-feira, novamente em casa. No sábado, o West Bromwich joga pela mesma competição contra o Southampton, também como mandante.