Com 2 de Immobile, Lazio goleia Sampdoria e volta a encostar na Roma no Italiano

Com dois gols marcados pelo artilheiro Ciro Immobile, a Lazio goleou a Sampdoria por 4 a 0, neste domingo, em casa, e voltou a encostar na Roma na classificação do Campeonato Italiano. Quarto colocado, o time chegou aos 67 pontos, mesma pontuação da rival, que ocupa o terceiro lugar pelos critérios de desempate e no último sábado derrotou o SPAL por 3 a 0, em Ferrara.

No confronto deste domingo, Milinkovic-Savic e Stefan de Vrij marcaram os gols da Lazio no primeiro tempo, antes de Immobile ampliar com outras duas bolas na rede nos minutos finais do duelo válido pela 34ª rodada da competição nacional.

Ao marcar por duas vezes no Estádio Olímpico de Roma, Immobile disparou na artilharia isolada do Italiano, agora com 29 gols, contra 26 do argentino Mauro Icardi, que também deixou a sua marca na vitória por 2 a 1 sobre o Chievo, fora de casa, em outro jogo já encerrado neste domingo pela competição - Ivan Perisic fez o outro gol da equipe milanista no duelo.

Já a Sampdoria estacionou nos 51 pontos e ocupa o oitavo lugar, logo atrás do Milan, que no último sábado decepcionou a sua torcida ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Benevento, em casa. Lanterna da tabela, por sinal, o Benevento acabou sendo rebaixado para a segunda divisão neste domingo por causa da vitória do Crotone sobre a Udinese por 2 a 1, fora de casa, em outra partida deste domingo.

Logo acima da zona de descenso, em 17º lugar, o Crotone chegou aos 31 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Benevento, que tem somente 17 e apenas mais quatro confrontos a disputar nesta reta final de campanha na competição. A Udinese, por sua vez, seguiu com 33 pontos, ocupa o 15º lugar e segue sob ameaça de rebaixamento.

A Inter de Milão, por sua vez, seguiu próxima da disputa por uma vaga na Liga dos Campeões ao chegar aos 66 pontos, apenas um atrás de Roma e Lazio. Abrindo a área de acesso à Liga Europa, o time ocupa o quinto lugar e manteve os 11 pontos de vantagem para a Atalanta, sexta colocada, que neste domingo derrotou o Torino por 2 a 1, em casa.

Batido pela Inter, o Chievo é outro time que segue ameaçado pelo descenso, com 31 pontos no 16º lugar. Ultrapassado pelo Crotone neste domingo, o SPAL entrou na zona da degola, com 29 pontos na 18ª posição.

O Torino é o décimo colocado, com 47 pontos, com boa vantagem sobre o Bologna, 11º, com 39, e que na abertura dos jogos deste domingo na Itália empatou fora de casa por 0 a 0 com o Cagliari, 14º da tabela, com 33 pontos.