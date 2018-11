Com 2 de Immobile, Lazio goleia SPAL e sobe na tabela do Italiano

Com dois gols de Ciro Immobile, a Lazio não tomou conhecimento do SPAL neste domingo e goleou por 4 a 1, em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado fez a equipe de Roma subir uma posição e chegar ao quarto posto da tabela, com 21 pontos, a dez de distância da líder Juventus.

Já o SPAL segue próximo da zona de rebaixamento, com 12 pontos, no 15º posto. Na próxima rodada, o time vai enfrentar o Cagliari, diante de sua torcida, no sábado. Um dia depois, a Lazio terá pela frente o Sassuolo, longe de casa.

Neste domingo, o atacante Immobile foi o grande nome do jogo. Ele marcou os dois primeiros gols da equipe anfitriã aos 26 e aos 35 minutos de jogo. Entre os dois lances, o SPAL descontou aos 28, com gol de Mirko Antenucci.

Mas o lance apenas adiou a vitória dos donos da casa. No segundo tempo, o triunfo da Lazio foi sacramentado com gols de Cataldi, aos 14 minutos, e Parolo, aos 25.