Com 2 de Kane no fim, Tottenham bate West Ham de virada e se aproxima dos líderes

Com dois gols marcados por Harry Kane aos 44 e aos 45 minutos do segundo tempo, o Tottenham venceu o West Ham por 3 a 2, de virada, neste sábado, no estádio White Hart Lane, em Londres. O resultado fez a equipe chegar aos 24 pontos na quinta posição e se aproximar dos primeiros colocados da tabela - o líder Liverpool, que horas mais cedo ficou no 0 a 0 com o Southampton, tem 27 pontos.

Já o West Ham, que se viu muito próximo da vitória e depois amargou uma inesperada virada, estacionou nos 11 pontos e está na 17ª posição, logo acima da zona de rebaixamento, encabeçada pelo Hull City, que tem 10.

Desesperado em busca de uma vitória, por sinal, o West Ham saiu na frente no duelo londrino deste sábado. Aos 24 minutos, Reid aproveitou a sobra de uma bola na trave e tentou finalizar. O chute saiu torto, mas acabou encontrando Antonio, que no meio do caminho cabeceou para abrir o placar.

Na etapa final, o Tottenham conseguiu buscar o empate aos seis minutos. Após arremate do holandês Janssen, o goleiro Randolph deu rebote e Winks, livre, só teve o trabalho de tocar para as redes. Os jogadores do West Ham chegaram a reclamar de um toque de mão de Janssen ao ajeitar a bola no início do lance, mas o árbitro acabou validando o gol.

E foi o mesmo Janssen que acabou cometendo pênalti em Reid, permitindo que o argentino Manuel Lanzini, ex-Fluminense, fosse para a cobrança e voltasse a colocar o West Ham na frente.

O Tottenham, porém, continuou se lançando ao ataque e, apoiado por sua fanática torcida, chegou ao empate aos 44 minutos. Harry Kane aproveitou uma bola cortada errada por Randolph após um cruzamento e finalizou para igualar o jogo em 2 a 2.

Logo em seguida, um novo lance polêmico acabou sendo decisivo para a vitória do Tottenham. O atacante Son Heung-Min caiu na área sem aparentemente ter sido tocado por um defensor que o marcava, e o árbitro assinalou o pênalti. Kane foi para a bola aos 45 e garantiu o triunfo do time da casa, que se manteve como único time invicto deste Campeonato Inglês.