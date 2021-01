Com 2 de Lacazette, Arsenal goleia West Bromwich e ganha a 3ª seguida no Inglês

O Arsenal ampliou a sua recuperação após um péssimo início no Campeonato Inglês ao golear o West Bromwich por 4 a 0, fora de casa, neste sábado, em partida válida pela 17.ª rodada. Foi o terceiro triunfo consecutivo da equipe londrina na competição.

Alexandre Lacazette marcou duas vezes na goleada, que levou o Arsenal ao 11.º lugar, com 23 pontos, enquanto o adversário é o vice-lanterna, com oito, e sofreu nove gols nas últimas duas partidas.

Fora de casa, o Arsenal abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com os gols de Kieran Tierney, aos 23, e Bukayo Saka, aos 28 minutos. Já os gols de Lacazette saíram na etapa final, sendo marcados aos 15 e aos 19 minutos.

Último colocado com dois pontos, o Sheffield United continua sem vencer após 17 jogos na temporada, depois de perder por 2 a 0 para o Crystal Palace, fora de casa. Jeffrey Schlupp e Jayden Bogle marcaram os gols do triunfo do 14.º colocado do Inglês, com 22.

Em um jogo movimentado, o Brighton se recuperou de uma desvantagem de dois gols para empatar por 3 a 3 com o Wolverhampton, neste sábado. Atuando em casa, o Brighton abriu o placar aos 13 minutos da etapa inicial, mas foi ao intervalo perdendo por 3 a 1, após ser vazado por Romain Saiss, Daniel Burn (contra) e Ruben Neves, que converteu pênalti.

Um gol de pênalti marcado por Neal Maupay logo no minuto inicial do segundo tempo recolocou o Brighton no jogo. E Lewis Dunk definiu a igualdade em 3 a 3 aos 25, levando sua equipe aos 14 pontos, na 17.ª posição. Já o Wolverhampton é o 13.º, com 22.