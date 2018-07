Com 2 de Leandro, Palmeiras vence Red Bull em teste

O confronto de preparação contou com três tempos, sendo dois de 45 minutos e um de 30. Nas duas primeiras partes do jogo-treino, o técnico Ricardo Gareca mandou a equipe alviverde a campo com Fábio; Wendel, Wellington, Marcelo Oliveira e William Matheus; Renato, Josimar, Mendieta e Valdivia; Leandro e Diogo. Já no derradeiro período do jogo, a equipe atuou com Deola; Weldinho, Lúcio, Gabriel Dias e Victor Luis; Eguren, Mazinho, Marquinhos Gabriel e Patrick Vieira; Rodolfo (Juninho) e Henrique.

Já o zagueiro Tobio e o volante Wesley foram poupados, enquanto Mouche realizou uma atividade de fortalecimento físico. Assim, eles ficaram fora do jogo-treino no qual o Palmeiras abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Depois de uma roubada de bola de Renato, Leandro recebeu e finalizou com tranquilidade na saída do goleiro.

O segundo gol saiu já aos 27 minutos. Após novo desarme na intermediária, Valdivia lançou Leandro, que disparou em velocidade e finalizou de novo para as redes.

Já na segunda etapa, o Red Bull descontou o placar aos 10 minutos, em cobrança de falta da entrada da área. Porém, no terceiro e último tempo, o Palmeiras decretou o 3 a 1 no placar com um gol de cabeça de Henrique, após receber cruzamento de Victor Luis.

Antes de vencer o Red Bull, o Palmeiras disputou outros cinco jogos de preparação em sua intertemporada. Perdeu para o Guarani, por 2 a 0, e venceu Barueri (8 a 1), Juventus (2 a 1), Paulista (3 a 1) e Ponte Preta (1 a 0).