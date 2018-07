Com 2 de Lewandowski, Bayern de Munique vence e amplia vantagem no Alemão

Contando com uma ajuda do RB Leipzig, o Bayern de Munique voltou a abrir vantagem na liderança do Campeonato Alemão, neste sábado. Diante de sua torcida, o Bayern venceu o Augsburg por 3 a 0 e ainda contou com um tropeço do rival de Leipzig - em empate com o Bayer Leverkusen - para aumentar a diferença de quatro para seis pontos.

A equipe de Munique chegou aos 29 pontos, contra 23 do RB Leipzig, que já passa a ter a vice-liderança ameaçada pelo Borussia Dortmund e pelo Hoffenheim, ambos com 20. O Schalke, que tem 20 e ainda jogará neste domingo, pode alcançar o segundo colocado ainda nesta rodada.

Novamente, o Bayern de Munique contou com o brilho de Robert Lewandowski para garantir mais três pontos. Com atuação decisiva do polonês, o time da casa resolveu a partida entre o fim do primeiro tempo e o início do segundo.

Arturo Vidal abriu o placar aos 31 minutos e Lewandowski anotou o segundo aos 38. Na etapa final, o atacante polonês marcou o terceiro dos anfitriões logo aos quatro minutos, selando a vitória.

Enquanto isso, em Leverkusen, o RB Leipzig esteve duas vezes na frente do placar, mas cedeu o empate. Timo Werner converteu pênalti aos 12 e abriu o placar. Mas Leon Bailey igualou aos 44. Aos 9 da segunda etapa, Emil Forsberg colocou os visitantes em vantagem em nova penalidade. Porém, Kevin Volland decretou o empate aos 29 minutos.

Em casa, o Hoffenheim empatou com o Eintracht Frankfurt por 1 a 1. Kevin-Prince Boateng inaugurou o marcador aos 13 e Mark Uth arrancou o empate, nos acréscimos.

Já o Wolfsburg bateu o Freiburg por 3 a 1, com dois gols de Yunus Malli. E o Mainz superou o Colonia por 1 a 0. Daniel Brosinski anotou o único gol da partida, em cobrança de pênalti.