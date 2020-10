Com 2 de Lucas Alario, Bayer Leverkusen ganha e cola nos líderes do Alemão

Com dois gols do atacante argentino Lucas Alario, o Bayer Leverkusen venceu a terceira consecutiva em diferentes competições nesta segunda-feira e embalou de vez na temporada. Em casa, o time derrotou o Augsburg por 3 a 1 e ficou mais próximo dos líderes do Campeonato Alemão.

A equipe de Leverkusen agora ocupa o quarto posto da tabela, com nove pontos, a quatro do líder RB Leipzig. Entre os dois times estão Bayern de Munique (2º) e Borussia Dortmund (3º), ambos com 12 pontos. O Augsburg, por sua vez, é o 11º colocado, com sete pontos na tabela.

Vindo de uma goleada de 6 a 2 sobre o Nice, pela Liga Europa, o Bayer partiu para cima nesta segunda e abriu o placar aos 16 minutos, com gol de Alario, em cobrança de pênalti. Mas a vantagem mal resistiu ao intervalo de jogo. Aos 6 da segunda etapa, Daniel Caligiuri empatou o confronto.

Em dia inspirado, porém, Alario deixou os anfitriões novamente na frente aos 29 minutos. Nos acréscimos, Moussa Diaby mandou para as redes e sacramentou a vitória do time de Leverkusen.

Depois desta vitória, o Leverkusen terá uma sequência de dois jogos em apenas quatro dias, a começar pelo duelo contra o Slavia Praga, na quinta-feira, pela Liga Europa. No domingo, vai enfrentar o Freiburg, fora de casa, novamente pelo Alemão.