Com 2 de Maikon Leite, Náutico faz 3 a 0 no Coritiba

RECIFE - Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Náutico conquistou sua terceira vitória na competição ao bater o Coritiba por 3 a 0, neste sábado, na Arena Pernambuco, na abertura da 24.ª rodada da competição. Com o resultado, o time chegou aos 14 pontos e fez o rival paranaense estacionar nos 31 pontos e cair da 12.ª para a 13.ª colocação.

Sob o comando do técnico Marcelo Martelotte, recém-contratado, a equipe da casa mostrou mais volume de jogo e abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo, com o atacante Olivera, que substituiu João Paulo na segunda etapa da disputa. Ele marcou de cabeça, depois de um cruzamento de Maranhão, sem deixar chance para o goleiro do Coritiba, Vaná.

Aos 31 minutos, Maikon Leite recebeu passe de Dadá, e de frente para o gol, fez o segundo do Náutico. E o atacante marcou de novo aos 38 minutos, depois de receber lançamento de Diego Morales, que driblou três jogadores e deixou a bola para seu companheiro finalizar. O atacante já havia protagonizado outros momentos de perigo, com chance de gol, sem finalizar. Somente no primeiro tempo, ele ameaçou marcar aos 10, 18 e 32 minutos. Vaná defendeu todas as tentativas.

O Náutico se mostrou ofensivo desde o início do jogo, tendo criado muitas oportunidades, mas não teve sucesso na primeira etapa, antes de deslanchar na segunda. A missão de conquistar uma vitória - depois de 16 derrotas - se tornou mais fácil para o time alvirrubro após a expulsão de Escudero, aos 15 minutos do segundo tempo, quando o Coritiba passou a contar com dez jogadores.

No primeiro tempo, o time paranaense se manteve na defensiva e só teve um lance ofensivo nesta etapa, aos 41 minutos, com um chute forte de Alex, que recebeu na intermediária. Gideão espalmou. No segundo tempo, a equipe não conseguiu ameaçar a meta de Gideão.

NÁUTICO 3 X 0 CORITIBA

NÁUTICO - Gideão; Maranhão (Auremir), William Alves, João Filipe e Bruno Collaço; Elicarlos, Dadá, Martinez e Tiago Real (Diego Morales); João Paulo (Olivera) e Maikon Leite. Técnico: Marcelo Martelotte.

CORITIBA - Vaná; Victor Ferraz, Bonfim, Chico e Escudero; Gil, Robinho, Bottinelli (Dudu) e Alex; Vitor Júnior (Lincoln) e Bill (Emerson Santos). Técnico: Marcelo Serrano (interino).

GOLS - Olivera, aos 5, e Maikon Leite, aos 31 e aos 38 do segundo tempo.

ÁRBITRO: Cláudio Francisco Lima e Silva (SE).

CARTÕES AMARELOS: Bottinelli e Gil (Coritiba); Olivera e Tiago Real (Náutico).

CARTÕES VERMELHOS: Escudero (Coritiba).

PÚBLICO: 7.065 espectadores.

RENDA: R$ 156.500,00.

LOCAL: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE).