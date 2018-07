Com 2 de Messi, Barça vence Zaragoza pelo Espanhol

Com sua 11ª vitória, o Barcelona aumentou sua vantagem na liderança, chegando aos 34 pontos, e ficou perto de bater recorde no campeonato. O time precisa de mais dois triunfos para estabelecer o melhor aproveitamento de um time no início do Espanhol em toda a história da competição.

Para tanto, o time tem contado com grandes atuações de Messi. Neste sábado, ele chegou ao 17º gol, ampliando sua vantagem na artilharia do campeonato. Diante do Zaragoza, ele abriu o marcador após bela tabela com Montoya e chute de primeira, colocado, no canto, aos 16 minutos de jogo.

Depois, iniciou grande jogada pela esquerda e deu assistência para Alex Song marcar o segundo, aos 28. No segundo tempo, Messi sacramentou a vitória em belo chute de fora da área, aos 15 da segunda etapa. Montanes marcou o único gol do Zaragoza.

Ainda neste sábado, o Valência derrotou o Espanyol por 2 a 1, diante de sua torcida. E o Osasuna empatou sem gols com o Málaga.