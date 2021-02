Com 2 de Messi, Barcelona goleia Alavés e se aproxima do líder no Espanhol

Em um dia de show e belas atuações, Barcelona venceu o Alavés com goleada de 5 a 1 no Camp Nou. A equipe catalã contou, mais uma vez, com o brilho de Lionel Messi, que marcou dois dos cinco gols que levaram a vitória na partida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o ótimo resultado, o Barcelona fica em segundo lugar na tabela, com 46 pontos. Entretanto, para manter a vice-liderança depende do resultado do Real Madrid, com os mesmos 46 pontos, que enfrentará o Valencia neste domingo. O Alavés está em 16º lugar, com 22 pontos.

O Barcelona entrou em campo bem ofensivo e livre para realizar suas jogadas. O gol, no entanto, demorou um pouco a sair. Aos 6 minutos, Messi já havia feito duas tentativas e, no duelo com o goleiro Pacheco, acabou levando a pior diante de duas boas defesas do rival. O primeiro susto para a equipe comandada pelo técnico Ronald Koeman foi aos 26 minutos, quando o volante Battaglia se impôs e exigiu grande defesa de Ter Stegen.

A ameaça do Alavés ficou por isso mesmo porque ao receber bola de Moriba, o atacante Trincão não hesitou, bateu de primeira, aos 28 minutos, e abriu o placar para o Barcelona. Messi continuava a aparecer e quase aumentou a vantagem aos 33 minutos, mas havia sido marcado já impedimento. Poucos minutos depois, outro gol do craque foi anulado pois recebeu passe de um Griezmann já impedido. Mas não demoraria para o atacante argentino deixar sua marca e, nos acréscimos, com ligeiro toque na trave, Messi conseguiu estufar as redes do goleiro Pacheco.

No segundo tempo, a equipe catalã impôs seu futebol e deu show. O primeiro lance de perigo da etapa foi o gol de Rioja, diminuindo a vantagem e dando esperanças de empate para o Alavés, aos 11. A ofensiva do Barcelona, no entanto, ganhou mais fôlego com o gol do adversário e, aos 16, Trincão perde bela chance de aumentar a diferença ao receber do francês Griezmann e chutar de primeira, direto para a defesa de Pacheco. O atacante francês também teve sua chance, aos 20, quando foi alvo de toque de Messi e já bateu para o gol, sem muito jeito e desperdiçou a oportunidade.

O espetáculo, porém, ainda estava por vir e se iniciou aos 28, com Trincão oportunamente aproveitando sobra de Messi e mandando direto para dentro. Um minuto depois, Messi se colocou e marcou novamente, sem nenhuma chance de defesa de Pacheco. A belíssima vitória foi ratificada por Firpo, que aos 34 minutos, recebeu passe de Griezmann e balançou mais uma vez as redes do Alavés.

O próximo compromisso do Barcelona é o duelo contra o Paris Saint-Germain, na terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Em outros jogos deste sábado, o Sevilla bateu o Huesca por 1 a 0, em casa, enquanto Eibar e Valladolid empataram por 1 a 1 no estádio do primeiro.