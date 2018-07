Botafogo goleia Bragantino e fica mais perto do acesso

O Botafogo fez o dever de casa e deu passo importante para conquistar o acesso ao vencer o Bragantino por 4 a 0, neste sábado, no Estádio do Engenhão, no Rio, pela 31ª rodada da Série B. Sem grandes dificuldades, o time se impôs logo no primeiro tempo e se isolou ainda mais na liderança, com 59 pontos, enquanto o time paulista estagnou com 45, mais distante da luta por uma vaga no G4.

A situação é tão cômoda para o Botafogo que a equipe ainda tem um jogo a menos na comparação com os adversários devido o adiamento do jogo com Ceará por causa da convocação de Jefferson para a seleção brasileira. Esse jogo será disputado na terça-feira, quando o time terá a oportunidade de abrir seis pontos de vantagem para o vice-líder, Vitória, a sete rodadas para o término da competição.

Com o empate do Vitória na sexta-feira com o Paraná, o Botafogo viu sua tarefa para se consolidar na ponta ficar ainda mais fácil. Sem pressão, a equipe não encontrou dificuldades para abrir o marcador. Aos 18 minutos, em boa trama, Neilton recebeu de Otávio e cruzou para Navarro fazer 1 a 0.

Em vantagem no placar, a tranquilidade ficou ainda maior diante de um adversário sem grandes pretensões na partida. Com Navarro inspirado, o time ainda ameaçou no primeiro tempo, mas só ampliou a vantagem na etapa final, aos 15 minutos, com o próprio uruguaio, que dominou cruzamento na área e chutou cruzado: 2 a 0.

Navarro ainda participou do terceiro gol ao roubar a bola na intermediária e passar para Daniel Carvalho. O meia, rapidamente, lançou William Arão, que invadiu a área, driblou o goleiro e ampliou para o Botafogo: 3 a 0.

O uruguaio quase fez mais um, em chute potente que parou no travessão. Mas, ainda deu tempo para o quarto gol. Aos 44 minutos, Neilton recebeu passe na área e selou a goleada do time carioca por 4 a 0.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 0 BRAGANTINO

BOTAFOGO - Jefferson, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Diego Giaretta e Carleto; Rodrigo Lindoso, Willian Arão, Tomas (Diego Jardel) e Octávio (Daniel Carvalho) (Elvis); Neilton e Navarro. Técnico: Ricardo Gomes.

BRAGANTINO - Douglas; Alemão, Gilberto, Eder Lima e Moisés; Wigor (Chico), Bruno Formigoni, Jocinei e Alan MIneiro; Rodolfo (Thiago Santos) e Bruno Correa (Diego Cardoso), Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Navarro, aos 18 minutos do primeiro tempo, e aos 15 do segundo tempo. William Arão aos 23 minutos, e Neilton aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neilton (Botafogo); Alan Mineiro, Eder Lima (Bragantino).

ÁRBITRO - Rodolpho Toski Marques (PR).

RENDA - 10.603 pagantes (12.617 no total).

PÚBLICO - R$ 295.615,00.

LOCAL - Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).