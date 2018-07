Com 2 de Neymar e 1 de Messi, Barça faz 6 a 0 abre 11 pontos

O Barcelona continua imparável. Naquela que foi a sua 24ª vitória em 29 jogos neste Campeonato Espanhol, o time catalão massacrou o Getafe por 6 a 0, com dois gols de Neymar e um de Messi, que ainda desperdiçou um pênalti no início da partida realizada neste sábado no Camp Nou.

O resultado fez o Barça chegar aos 75 pontos e disparar ainda mais na liderança da competição nacional, na qual o vice-líder é o Atlético de Madrid, que tem 64 pontos e joga ainda neste sábado, em casa, contra o La Coruña. Já o Getafe, que tem sido um saco de pancadas da equipe catalã nos últimos tempos, estacionou nos 27 pontos e segue próximo da zona de rebaixamento, em 16º lugar - o Granada, com 26 pontos, encabeça a área da degola na 18ª colocação.

Arrasador desde o início, o Barça abriu 4 a 0 no placar já no primeiro tempo e ampliou a sua incrível invencibilidade para 37 partidas em todas as competições disputadas no período. Com Neymar de volta ao ataque após cumprir suspensão, mas desta vez sem contar com Suárez, o time da casa abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo em um lance de sorte. Messi acionou Jordi Alba nas costas da zaga e o lateral cruzou. Juan Rodríguez tentou cortar e acabou marcando contra.

E, já aos 9 minutos, o Barça teve a chance de ampliar após pênalti sofrido por Neymar. Messi, porém, acabou parando no goleiro Guaita. O erro, entretanto, não abalou a confiança do time, que ampliaria o placar aos 19 minutos. Iniesta tocou para Messi na área e o camisa 10 pegou mal na bola ao tentar finalizar, mas ela acabou sobrando de forma perfeita para Munir fazer o segundo, de cabeça.

E Messi voltou a ser garçom aos 32 minutos, mas desta vez de forma consciente ao tocar para Neymar entrar batendo de primeira de dentro da área para fazer 3 a 0. O Barça, entretanto, não se dava por satisfeito e abriu 4 a 0 aos 40 minutos, desta vez com o argentino girando para cima da marcação e chutando forte de fora da área no canto esquerdo baixo de Guaita.

O passeio continuou na etapa final. Aos 5 minutos, Messi deu belo passe para Neymar, que bateu mais uma vez colocado para fazer o quinto do Barça. E o sexto gol saiu já aos 12 minutos, em uma linda meia-bicicleta de Arda Turan.

Após o sexto gol, o Barça teve outras chances de ampliar, ora com Neymar, ora com Messi, mas não conseguiu aproveitá-las. Entretanto, a vitória já estava mais do que definida desde o final do primeiro tempo, tendo em vista a enorme diferença técnica entre as duas equipes. E olha que o Barça também não teve, além de Suárez, outros dois titulares em campo: Busquets e Mascherano.

Após aplicar nova surra em mais um adversário, o Barcelona agora concentra as suas forças na Liga dos Campeões, na qual fará o duelo de volta das oitavas de final, contra o Arsenal, no Camp Nou, na próxima quarta-feira. Já o Getafe atuará novamente apenas na próxima sexta, contra o Eibar, em casa, pelo Campeonato Espanhol.