Com 2 de Suárez, Uruguai está na final da Copa América O Uruguai prossegue em sua marcha rumo ao seu 15.º título da Copa América, que o isolaria como o maior campeão da história da competição, à frente da Argentina, que soma 14 - o Brasil tem 8 conquistas. Nesta terça-feira, a equipe celeste derrotou o Peru por 2 a 0, no estádio Ciudad de La Plata, em La Plata, e nesta quarta aguarda o seu adversário na final de domingo, que sairá do jogo entre Paraguai e Venezuela.