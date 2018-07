Com 2 de Thiago Alcântara, Bayern arrasa em amistoso

CIDADE DO KUWAIT - Mesmo sem escalar a sua força total, até pelo fato de que o goleiro Neuer, o meia Ribéry e o lateral Lahm estavam na premiação da Bola de Ouro da Fifa em Zurique, o Bayern de Munique goleou o Kuwait Sporting Club por 8 a 0, nesta segunda-feira, na casa do rival, em amistoso de intertemporada realizado durante a pausa de inverno do futebol alemão.

Dois gols da vitória foram marcados pelo meia Thiago Alcântara, filho do ex-jogador brasileiro Mazinho, enquanto Mario Götze e Thomas Müller também balançaram as redes duas vezes cada um no confronto, que ainda teve gols de Claudio Pizarro e Julian Green.

Sem contar com Neuer, Ribéry e Lahm, o Bayern foi escalado por Guardiola nesta segunda-feira com a seguinte formação: Starke; Rafinha, Martinez, Boateng e Contento; Hojbjerg, Shaqiri, Schöpf, Pizarro e Sallahi; Mandzukic. Após o intervalo, Weiser, o zagueiro brasileiro Dante, Alaba, Thiago Alcântara, Kroos, Götze, Green e Müller entraram na equipe.

Desta forma, cheio de reservas, o Bayern venceu o primeiro tempo apenas por 1 a 0, antes de marcar sete vezes na etapa final e decretar o massacre por 8 a 0.