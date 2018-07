Com 2 de Totti, Roma vence e freia ascensão da Udinese

Com o resultado, a Roma reduziu a diferença para os primeiros colocados e ainda freou a ascensão da Udinese na tabela. O time da capital soma agora 53 pontos, ainda na sexta posição, enquanto a equipe da casa estacionou nos 56, na quarta colocação, perdeu a chance de colar na Inter de Milão e ainda corre o risco de ser superada pela Lazio no complemento da rodada, neste domingo.

Depois de um primeiro tempo sem gols, Totti inaugurou o marcador aos 12 minutos da segunda etapa. Ele cobrou pênalti com cavadinha, no centro do gol, e deixou os visitantes em vantagem. A Udinese só chegou ao empate aos 43 minutos, com Di Natale.

E quase virou o placar nos acréscimos. Após confusão na área, Asamoah acertou a mão na bola dentro da pequena área e desviou para as redes. Os jogadores da Udinese chegaram a comemorar o gol, mas o árbitro assinalou a infração e anulou a jogada. Um minuto depois, a Roma garantiu a vitória com mais um gol do ídolo Totti.