Com 2 de Wellington Paulista, Cruzeiro bate Mamoré Com dois gols marcados pelo atacante Wellington Paulista, o Cruzeiro venceu o Mamoré por 2 a 1, nesta tarde de sábado, no Estádio Bernardo Rumbiger, em Patos de Minas, no seu segundo amistoso de preparação para a temporada de 2012. O duelo serviu para o técnico Vágner Mancini promover novos testes na equipe que estreará no Campeonato Mineiro no próximo dia 5 de fevereiro, contra o Guarani de Divinópolis, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.