Com 2 de Wellinton Júnior, Paysandu bate América-MG e fica perto do G4 O Paysandu voltou a se aproximar do G4, grupo de acesso à Série A, na noite desta terça-feira. Em duelo direto, o time paraense venceu o América-MG, por 2 a 0, no Estádio do Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O grande herói da partida foi o atacante Wellinton Júnior, autor dos dois gols.