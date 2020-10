Com 2 gols, Brenner festeja empate em Fortaleza: 'Dá para buscar a classificação'

Autor de dois gols no empate diante do Fortaleza, por 3 a 3, nesta quarta-feira, no Castelão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Brenner valorizou o resultado para o São Paulo no jogo de ida. O artilheiro destacou a força do time para buscar a igualdade.

"Não conseguimos sair com a vitória, mas o ponto fora de casa é válido. Jogo difícil. Nosso poder de reação foi muito bom. Fomos buscar o jogo três vezes. Não é o melhor resultado, mas dá para buscar a classificação", disse o atacante, de 20 anos.

Leia Também Leonardo Gaciba admite erro do VAR em gol anulado do São Paulo sobre Atlético-MG

Brenner apontou as dificuldades em enfrentar fora de casa o Fortaleza. "Jogar contra o Fortaleza é sempre complicado. Um time forte, bola aérea qualificada. Mas precisar enfatizar o poder de entrega da nossa equipe, que foi buscar a igualdade três vezes."

Os times voltam a se enfrentar no dia 25 de outubro, no Morumbi, quando será definido o time classificado para as quartas de final da competição nacional. Pelo Brasileiro, o São Paulo joga sábado, às 21 horas, no Morumbi, diante do Grêmio, em duelo válido pela 17ª rodada.