Com 2 gols de atacante português, Valencia bate Betis e sobe para 5º no Espanhol

Com dois gols marcados pelo atacante português Gonçalo Guedes, o Valencia venceu o Betis por 2 a 1, neste domingo, em Sevilha, e subiu para a quinta posição do Campeonato Espanhol. O time ultrapassou o Sevilla, que horas mais cedo foi derrotado por 3 a 0 pelo Getafe, também atuando fora de casa.

O resultado deixou o time valenciano com 52 pontos, mesma pontuação do Sevilla, sexto colocado pelos critérios de desempate. Assim, as duas equipes dividem os dois postos classificatórios para a Liga Europa da tabela. Logo acima dos dois clubes, com 54 pontos, está justamente o Getafe, que fecha a zona de classificação à Liga dos Campeões.

Na partida em Sevilha, Gonçalo Guedes abriu o placar para os visitantes aos 45 minutos do primeiro tempo e depois ampliou aos 4 da etapa final. Aos 33, o meia argentino Giovani Lo Celso descontou o placar em cobrança de pênalti, mas os donos da casa não tiveram força para buscar o empate. E isso mesmo depois de a equipe ficar com um homem a mais em campo após a expulsão do atacante Rodrigo Moreno, do Valencia, aos 37 minutos.

No outro duelo da noite na Espanha, o Villarreal soube aproveitar o fator campo ao superar o Leganés por 2 a 1 e assumir a 14ª posição, com 36 pontos, e ganhou fôlego em sua luta contra o rebaixamento. A equipe abriu quatro pontos de vantagem sobre o Valladolid, que encabeça a área de descenso da tabela, em 18º lugar. Já o Leganés estacionou nos 41 pontos e ocupa a 12ª posição.

O colombiano Carlos Bacca e o camaronês Karl Toko Ekambi marcaram os gols da vitória do Villarreal no segundo tempo, quando o francês Nabil El Zhar ainda descontou o placar.