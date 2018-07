Com 2 gols de Bale, Real vence e jogará pela ponta com o Barça

Com dois gols de Gareth Bale, o Real Madrid venceu o Levante por 2 a 0, neste domingo, no Santiago Bernabéu, e se manteve próximo ao líder Barcelona no Campeonato Espanhol. O resultado levou o time aos 64 pontos, apenas um atrás da equipe catalã, que no último sábado superou o Eibar por 2 a 0, fora de casa.

E a vitória ocorreu justamente antes de o Real encarar justamente o Barça, no clássico do próximo domingo, no Camp Nou, na rodada seguinte do Espanhol. Ou seja, o esperado confronto irá valer a ponta da tabela da competição.

O triunfo deste domingo também serviu para acalmar os torcedores merengues, que vaiaram os comandados de Carlo Ancelotti após a derrota por 4 a 3 para o Schalke 04, sofrida na Espanha, na última terça-feira, quando só avançou às quartas de final da Liga dos Campeões por causa da vitória por 2 a 0 conquistada no jogo de ida, na Alemanha.

Com os brasileiros Marcelo e Lucas Silva entre os titulares e Kroos poupado em razão do grande número de partidas disputadas pelo meio-campista alemão, o Real Madrid ainda teve o retorno do zagueiro Sergio Ramos, que estava fora do time desde 4 de fevereiro, quando se lesionou na partida contra o Sevilla. E com essas novidades em campo, o time conseguiu definir já no primeiro tempo o placar do duelo deste domingo.

O primeiro gol saiu aos 17 minutos. Após rápida troca de passes com Modric pelo lado direito da grande área, Benzema cruzou e Cristiano Ronaldo arriscou a bicicleta. A bola saiu torta e entraria no canto esquerdo do goleiro, mas um defensor salvou na linha da meta e na sequência um outro também tentou afastar, mas a bola sobrou para Bale, que pegou de primeira, com estilo, e acertou o canto direito do goleiro.

Já o segundo gol saiu aos 39 minutos. Após rápida cobrança de falta de Modric, Carvajal foi acionado pelo lado direito e cruzou para trás. Cristiano Ronaldo entrou batendo de primeira para o gol. No meio do caminho, Bale desviou de leve na bola e selou o 2 a 0.

Já na etapa final, o Real sofreu muito para criar novas chances de gol e só ficou mais próximo de voltar a marcar aos 19 minutos, em um lindo lance. Após cruzamento da direita de Cristiano Ronaldo, Benzema bateu de calcanhar, com a bola pelo alto, e acertou a trave.

O Levante ainda chegou a assustar Keylor Navas, escalado no lugar de Casillas, no final do jogo, mas a vitória já estava garantida para o time madrilenho. A derrota deixou a equipe valenciana estacionada nos 25 pontos, encabeçando a zona de rebaixamento, na 18ª posição.