Milan fecha Italiano com vitória sobre o Atalanta por 3 a 1

Com dois gols do Bonaventura, o Milan venceu a Atalanta por 3 a 1, fora de casa, neste sábado, e assim encerrou com vitória a sua campanha no Campeonato Italiano, que será encerrado neste domingo com a disputa de mais oito partidas.

O resultado fez a equipe de Milão fechar a competição com 52 pontos, hoje na modesta nona posição, em mais um fim de temporada melancólico para o clube, que fracassou até na tentativa de conquistar uma vaga na Liga Europa. Por sinal, a equipe esteve longe de lutar por um lugar no segundo torneio interclubes mais importante do futebol europeu.

Já a Atalanta, se por um lado fechou o torneio com derrota, por outro teve o consolo o fato de que se livrou do rebaixamento. Com 37 pontos, a equipe de Bérgamo terminará o Italiano na 17ª posição, à frente apenas dos rebaixados Cagliari, Cesena e Parma.

No duelo deste sábado, a Atalanta chegou a abrir o placar com um gol de Baselli aos 21 minutos do primeiro tempo. Já aos 36, porém, Giampaolo Pazzini deu o empate ao Milan em cobrança de pênalti. E logo depois, aos 38, Bonaventura virou para o time visitante, antes de decretar o 3 a 1 aos 35 da etapa final.