Com 2 gols de Bruno Rangel, Chapecoense vence o América-MG de virada

A Chapecoense contou com uma virada e a grande atuação de Bruno Rangel, autor de dois gols, para conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, na Arena Condá, em partida válida pela segunda rodada, o time do interior catarinense bateu o América Mineiro por 3 a 1, superando um início de partida complicado.

Tudo parecia estar contra a Chapecoense. Aos 11 minutos, o atacante Ananias caiu no gramado, sentindo dores na coxa e precisou ser substituído. Pouco depois, Rafael Bastos foi derrubado na área por Rafael Lima e o árbitro Eduardo Tomaz de Aquino Valadão assinalou o pênalti. O próprio Rafael Bastos foi pra bola e abriu o placar. Houve muita discussão entre os jogadores sobre o lance.

A pressão da equipe mineira continuou e a torcida da Chapecoense desejava o intervalo para poder respirar. E o alívio veio logo após o início da segunda etapa. Em cobrança de escanteio, Marcelo foi puxado por Sueliton e o juiz marcou nova penalidade máxima. Bruno Rangel foi pra bola e empatou a partida.

Os visitantes quase desempataram o placar com Artur, que cabeceou rente a trave direita de Danilo, aos 27 minutos. O susto da Chapecoense durou pouco. Aos 31, Silvinho, que havia entrado no lugar de Ananias, aproveitou rebote no chute de Bruno Rangel e completou para as redes.

O América-MG não teve tempo nem de assimilar o golpe adversário e já levou outro, um minuto depois. Mais uma vez Bruno Rangel apareceu. Ele recebeu toque açucarado de Cleber Santana para jogar no contrapé do goleiro João Ricardo. Festa nas arquibancadas.

As duas equipes voltam ao campo na quarta-feira, às 21 horas. A Chapecoense, agora com quatro pontos, encara o Flamengo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O América-MG, ainda em busca do seu primeiro ponto, recebe o Vitória no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 3 X 1 AMÉRICA-MG

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Marcelo, Rafael Lima e Dener Assunção; Gil, Josimar, Cleber Santana e Lucas Gomes (Hyoran); Bruno Rangel (Kempes) e Ananias (Silvinho). Técnico: Guto Ferreira.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Artur (Sávio), Alison, Sueliton e Danilo Barcelos; Leandro Guerreiro, Claudinei, Rafael Bastos e Hélder; Tiago Luis e Wiliam Barbio (Vitinho). Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Rafael Bastos, aos 19 minutos do primeiro tempo; Bruno Rangel, aos 2 e 32 minutos, e Silvinho, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Artur, Alison, Sueliton, Danilo Barcelos.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).