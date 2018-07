Com 2 gols de Carlos Bacca, Sevilla derrota Elche e garante 5º lugar

O Sevilla venceu o Elche por 3 a 0 neste domingo, em casa, manteve-se na quinta colocação do Campeonato Espanhol, com 56 pontos, e abriu três de vantagem para o Villarreal. Derrotados, os visitantes estão em 15º lugar, com 27, e segue próximo da zona de rebaixamento.

O destaque da partida foi o atacante colombiano Carlos Bacca, que marcou duas vezes e assumiu a quarta colocação na artilharia da competição. O centroavante foi a 16 gols e agora está atrás apenas de Neymar (17), Cristiano Ronaldo (30) e Messi (32). Gameiro fechou a conta para o Sevilla. Cristiano Ronaldo, por sua vez, joga ainda neste domingo no duelo entre Real Madrid e Levante.

Nos outros jogos já encerrado na rodada deste domingo, o Villarreal ficou no empate sem gols com o Almeria, fora de casa, e o Málaga recebeu e derrotou o lanterna Córdoba por 2 a 0, gols de Juanmi e Amrabat.

Com os resultados, o Almeria deixou a zona de rebaixamento, mas soma os mesmos 25 pontos do Deportivo La Coruña, o primeiro dos três que caem. O Málaga reduziu para cinco pontos a distância para o Villarreal - está na sétima colocação, com 44 pontos. E o Córdoba permanece em último, com 18.

Na quinta-feira, o Sevilla recebe o Villarreal no jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa. No primeiro jogo, a equipe do artilheiro Bacca venceu por 3 a 1. As outras equipes voltam a jogar apenas no Espanhol, domingo. O Elche recebe o Valencia, o Almeria visita o Athletic Bilbao, o Málaga encara o Rayo Vallecano e Córdoba enfrenta a Real Sociedad.

