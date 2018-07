Com 2 gols de Cirino, Flamengo derrota Tigres e assume a ponta

Com grande atuação de Marcelo Cirino, autor de dois gols, o Flamengo derrotou o Tigres por 3 a 1 na tarde deste sábado, em Duque de Caxias, e assumiu a liderança do Campeonato Carioca. Soma 23 pontos, ao lado do Vasco, mas tem saldo melhor que o do rival.

No entanto, o Flamengo pode terminar a rodada até mesmo em quinto lugar, desde que os outros grandes vençam os jogos deste domingo (Vasco x Nova Iguaçu; Fluminense x Macaé; e Botafogo x Resende) e o Madureira goleie a Cabofriense fora de casa.

Marcelo Cirino agora é o artilheiro isolado da competição, com oito gols. Ele foi decisivo em Los Lários, estádio que recebeu o Flamengo pela primeira vez. O time rubro-negro saiu na frente, com um gol de Alecsandro, mas permitiu o empate quase na metade do segundo tempo, com gol de Fabiano Oliveira.

Foi quando surgiu a estrela de Cirino, para acalmar a torcida e o técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo. Muito nervoso, o treinador discutiu com o árbitro George Philip e gritou muito com seus jogadores.

Cirino desempatou em um bonito chute de fora da área. Depois, recebeu passe preciso de Gabriel e, entre zagueiros adversários, driblou o goleiro Santiago e ampliou. O público que lotou o estádio - pouco mais de 5 mil pessoas - ovacionou o atacante.

Nos minutos finais, o Tigres pressionou bastante e o goleiro Paulo Victor fez duas grandes defesas, sem deixar que a vantagem diminuísse e pusesse em risco a vitória do Flamengo.

O time rubro-negro volta a campo na quarta-feira, no Maracanã, para enfrentar o Brasil de Pelotas, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Como venceu o primeiro confronto em Pelotas por 2 a 1, o Fla pode até perder por 1 a 0 que segue na competição.

FICHA TÉCNICA

TIGRES 1 X 3 FLAMENGO